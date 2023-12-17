В Сербии начались внеочередные парламентские выборы

Голосование продлится до 22:00 мск

БЕЛГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Более 8 тыс. избирательных участков открылись в Сербии в 07:00 по местному времени (09:00 мск) на внеочередных парламентских выборах и муниципальных выборах. Голосование продлится до 20:00 (22:00 мск).

Республиканская избирательная комиссия распространила инструкцию для граждан Сербии, которая должна помочь избирателям без задержек и ошибок отдать свой голос. В соответствии с документом, члены избирательной комиссии после прибытия гражданина на избирательный пункт проверят ультрафиолетовой лампой его правую руку, чтобы исключить возможность многократного голосования. Затем будет произведена проверка документов, удостоверяющих личность, и заполнение соответствующего поля в списке избирателей. После указанных действий представители избирательной комиссии пометят указательный палец правой руки специальным спреем и выдадут необходимые бюллетени, после чего направят к специально оборудованному месту, предназначенному для голосования.

Исследовательский центр CeSID также напомнил гражданам, что на избирательных участках запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи, а также фотографировать или снимать видео.

Фаворитом выборов является коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", сформированная вокруг правоцентристской Сербской прогрессивной партии. Программа коалиции направлена на дальнейшее укрепление экономики. Ее целью названо повышение уровня жизни населения, кроме того, коалиция обещает строительство новых и реконструкцию старых больниц, учреждений культуры, храмов, школ. Среди приоритетов - отстаивание самостоятельного политического курса, укрепление военного потенциала и безопасности. Во внешнеполитической части программы указано дальнейшее развитие отношений с ЕС (переговоры о вступлении ведутся с 2014 года) и сотрудничество с НАТО, но отказ от вступления в какой-либо военный блок.