Один мигрант незаконно проник на территорию Финляндии из РФ через лес

Пересечение границы зафиксировали после 19:00, заявил представитель Юго-Восточного пограничного отряда финской погранохраны Киммо Громофф

ХЕЛЬСИНКИ, 17 декабря. /ТАСС/. Один человек незаконно проник на территорию Финляндии через лес в районе контрольно-пропускного пункта "Ваалимаа". Об этом сообщило агентство STT.

"Один человек незаконно пересек сухопутную границу между Финляндией и Россией в районе пограничного перехода "Ваалимаа" и подал заявление о предоставлении убежища", - заявил представитель Юго-Восточного пограничного отряда погранохраны Финляндии Киммо Громофф. По его словам, несанкционированное пересечение границы было зафиксировано в субботу после 19:00.

Ранее финские СМИ сообщали о другом аналогичном инциденте. Так, в субботу человек нелегально перелез через ограждение в районе этого же КПП и запросил убежище в Финляндии.

15 декабря агентство STT со ссылкой на данные пограничников сообщало об историческом рекорде прибытия беженцев на границе с Россией за одни сутки - прибыло более 230 человек.

С 15 декабря по 14 января все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией закрыты решением финского правительства из-за наплыва беженцев из третьих стран. Прием заявлений от лиц в поисках убежища кабмин Финляндии решил осуществлять в морских портах и аэропортах.