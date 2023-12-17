WP: Зеленского втянули во внутриполитический спор в ходе его визита в США

Как отметил источник в Конгрессе, у президента Украины "просто не было той обычной энергичности", которую он демонстрировал до сих пор

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский оказался втянутым в ожесточенные внутриполитические споры в США в ходе состоявшегося на этой неделе визита в Вашингтон. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее оценкам, Зеленскому снова пришлось уклоняться "от перекрестного огня американской политики" на фоне дебатов в Конгрессе касательно выделения Киеву дальнейшей финансовой поддержки. По словам главы вашингтонского Центра анализа европейской политики Алины Поляковой, украинский лидер не хотел "показаться пристрастным и работающим рука об руку с [президентом США Джо] Байденом, хотя это так".

По словам источника в Конгрессе, по приезде в Вашингтон Зеленский оказался "прямо под прицелом внутренней политики". Собеседник издания пришел к выводу, что украинский лидер "был спокоен, собран, но по понятным причинам подавлен". Источник добавил, что после почти двух лет конфликта на Украине и на фоне внутриполитического противостояния в США у Зеленского "просто не было той обычной энергичности", которую он демонстрировал до сих пор.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил 13 декабря, что поездка Зеленского получилась пустой, ему не удалось убедить американские власти в том, что Украина важнее безопасности США. Ранее сообщалось, что украинский лидер посетил Конгресс для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также провел переговоры с Байденом.