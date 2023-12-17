AFP: в Чаде началось голосование по проекту новой конституции

Ожидается, что результаты плебисцита огласят 28 декабря, сообщило агентство

ХАРАРЕ, 17 декабря. /ТАСС/. Избиратели Чада приступили к голосованию по проекту новой конституции этой пятой по величине страны Африки, сообщило агентство AFP. Результаты плебисцита, который продлится до 17:00 местного времени (19:00 мск), как ожидается, будут оглашены 28 декабря.

Основной вопрос, вынесенный на референдум, - государственное устройство. Как отмечает панафриканский аналитический портал The Conversation Africa, 8 млн чадцев, обладающих правом голоса, предстоит решить, будет ли это устройство унитарным, как предлагает правительство. Нынешний проект основного закона - 11-го по счету со времени получения страной независимости в 1960 году - закрепляет принципы унитарной формы устройства государства, восстанавливает пост премьер-министра, ответственного перед парламентом. Срок пребывания одного лица на посту президента сокращается с шести до пяти лет, при этом переизбрание возможно лишь один раз кряду. Также обеспечиваются основные права и свободы человека. Оппозиция, прежде всего движение "Преобразователи", недовольна тем, что на обсуждение не вынесен альтернативный проект с предложением федеративной формы, и призывает население бойкотировать плебисцит.