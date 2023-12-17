В украинском Днепре сотрудники военкомата вручают повестки в торговом центре

Они обращают внимание на посетителей призывного возраста, сообщает Klymenko Time

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники военкомата города Днепр проводят очередной рейд по вручению повесток о мобилизации прямо в торговом центре, отлавливая всех посетителей призывного возраста. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time, разместившее соответствующее фото из универмага.

В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил украинские СМИ систематически сообщают о рейдах, которых проводят сотрудники военкоматов не только на улицах городов, но также в ресторанах, спортивных и тренажерных залах. Как отмечают СМИ, на этом фоне участились случаи, когда мужчины отказываются от посещения спортклубов.

С февраля 2023 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия.