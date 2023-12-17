FT: западную общественность ввели в заблуждение касательно сложности конфликта на Украине

Как отметила газета, это привело к росту усталости от военных действий

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Лидеры западных стран с начала военных действий на Украине сознательно преуменьшали их трудность для своего населения, что привело к росту усталости от конфликта. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее оценкам, главы стран Запада заставили своих граждан думать, что конфликт вокруг Украины "будет легче, чем он есть на самом деле" и в вопросах "поставок оружия, и финансовой поддержки". В качестве примера издание приводит неспособность ЕС выполнить обещание предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов из-за ограниченности производственных мощностей. Таким образом, усталость от украинского конфликта оказалась "проблемой, созданной самими западными лидерами", заключает FT.

Газета фиксирует "заметный сдвиг" в общественном дискурсе западных стран, несмотря на решение ЕС о начале переговоров с Украиной о ее членстве в сообществе и обещания финансовой помощи в размере €50 млрд. Так, в западной прессе все больше внимания уделяется не единству Украины, а внутриполитическим разногласиям в стране и истощению ее президента Владимира Зеленского.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с начала июня предпринимала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.