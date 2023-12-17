Япония и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество в области безопасности и разоружения

Также стороны условились наращивать сотрудничество в сферах кибербезопасности, борьбы с терроризмом и дезинформацией

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Япония и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли по итогам специального саммита в Токио совместное заявление, в котором обозначили области, где они будут стремиться расширять отношения. Согласно опубликованному на сайте японского МИД документу, речь идет в том числе о взаимодействии в сфере разоружения и безопасности на море.

"Мы подтверждаем общую точку зрения на продвижение концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, где главенствуют правила. Мы сосредоточим наше внимание на укреплении сотрудничества в области безопасности, включая партнерство в сфере морской безопасности, на активизации взаимодействия в области разоружения и нераспространения и работе над построением мира без ядерного оружия", - отмечается в заявлении.

Кроме того, стороны условились наращивать сотрудничество в сферах кибербезопасности, борьбы с терроризмом и дезинформацией. Также Япония и АСЕАН в совместном документе обозначили, что будут вместе работать в целях развития экономики, в том числе производства электромобилей и другого экологически чистого транспорта, и укрепления цепочек поставок.

В Токио 16-18 декабря проходил специальный саммит Япония - АСЕАН, приуроченный к 50-летию сотрудничества и дружбы, а также сопутствующие мероприятия и двусторонние встречи лидеров. Ассоциация была основана в 1967 году и в настоящее время объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. На прошедшем в ноябре 2022 года саммите АСЕАН в Пномпене статус кандидата на вступление в организацию получил Восточный Тимор.