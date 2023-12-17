Вучич проголосовал на парламентских выборах в Сербии

Кроме того, в голосовании приняли участие главы МИД и Минфина республики Ивица Дачич и Синиша Мали

БЕЛГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич принял участие в голосовании на внеочередных парламентских и муниципальных выборах, которые начались в воскресенье в республике.

Сербский лидер проголосовал на избирательном участке номер 140, расположенном в детском саду в районе Нови-Београд. Глава государства после прибытия к месту голосования выстоял очередь вместе с гражданами республики, которые с утра прибывают на избирательные пункты по всей стране, чтобы отдать свой голос. Сообщается, что в голосовании уже принял участие глава МИД Ивица Дачич, а также министр финансов Синиша Мали.

Как сообщил на утренней пресс-конференции глава Республиканской избирательной комиссии (РИК) Владимир Димитриевич, только три избирательных участка не были открыты вовремя в связи с отсутствием электричества в помещении в первом случае и прорывом трубы во втором и третьем случае. Он уточнил, что в ходе открытия всех остальных пунктов голосования не было зафиксировано каких-либо нарушений или проблем.

Более 8 тыс. избирательных участков открылись в Сербии в 07:00 по местному времени (09:00 мск) на внеочередных парламентских выборах и муниципальных выборах. Голосование продлится до 20:00 (22:00 мск). Избирателям предстоит выбрать на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и Автономный край Воеводина. Республиканская избирательная комиссия сообщила, что правом голоса обладают более 6,5 млн человек. Всего голосующим будет доступно 8 273 избирательных участка в Сербии и 81 участок в 35 странах, в том числе в России - в Москве и Сочи. Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 мск 21 декабря.

Фаворитом выборов является коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", сформированная вокруг правоцентристской Сербской прогрессивной партии. Программа коалиции направлена на дальнейшее укрепление экономики. Ее целью названо повышение уровня жизни населения, кроме того, коалиция обещает строительство новых и реконструкцию старых больниц, учреждений культуры, храмов, школ. Среди приоритетов - отстаивание самостоятельного политического курса, укрепление военного потенциала и безопасности. Во внешнеполитической части программы указано дальнейшее развитие отношений с ЕС (переговоры о вступлении ведутся с 2014 года) и сотрудничество с НАТО, но отказ от вступления в какой-либо военный блок. 1 ноября Вучич заявил, что его страна не откажется от евроинтеграции, но это не помешает ей сохранить традиционные отношения с Россией и Китаем.