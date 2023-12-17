DM: показатель численности армии США стал самым низким за более чем 80 лет

Количество военнослужащих уменьшится до 1,28 млн военных, недобор в 2023 году составил 41 тыс. человек

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Общая численность военнослужащих, находящихся на действительной военной службе в США, в 2024 году упадет до 1,28 млн - самого низкого показателя за более чем 80 лет, что связано, в частности, с проблемой набора в армию. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

По словам и.о. заместителя министра обороны по кадрам и готовности Ашиша Вазирани, недобор в 2023 году в сухопутные силы, ВМС и ВВС составил 41 тыс. человек. У родившихся после 1997 года отмечается "низкое доверие к институтам" власти, и все меньше представителей этого поколения ориентируются, по его словам, "на традиционные жизненные ценности и идет по пути карьерного роста".

Если два десятилетия назад 25% молодых людей не помышляли о службе в армии, то теперь этот показатель превысил 50%, что "привело к разрыву между военными и значительной частью общества", сказал Вазирани. В этой ситуации лидеры и политики должны объявить "национальный призыв на службу".

Во всех родах войск США, за исключением космических сил, с 2020 года наблюдается сокращение численности находящихся на действительной военной службе. В 2024 году в армии будет служить 445 тыс. военнослужащих, что на 8,4% меньше, чем три года назад. Численность ВМС снизится на 10 тыс. (3%), а ВВС почти на 13,5 тыс. (4%). В корпусе морской пехоты численность за тот же период упадет на 8,9 тыс. (5%).

Наряду с ВС США (3) в десятку крупнейших по численности армий мира входят Народно-освободительная армия Китая, ВС Индии, Корейская народная армия КНДР, Вооруженные силы (ВС) России, ВС Пакистана, Ирана, Республики Корея и Вьетнамская народная армия, ВС Египта.