Kyodo: рейтинг правящей в Японии партии упал до самого низкого уровня с 2012 года

Уровень поддержки правительства премьер-министра Фумио Кисиды, в свою очередь, опустился до 22,3%

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Рейтинг правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) упал до 26%, что является самым низким уровнем с декабря 2012 года, когда либерал-демократы победили на парламентских выборах Демократическую партию, а премьер-министром стал Синдзо Абэ. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного агентством Kyodo.

Все эти годы, согласно исследованиям агентства, рейтинг ЛДП держался на отметке выше 30%. Уровень поддержки правительства премьер-министра Фумио Кисиды опустился на 6 п. п., до 22,3%. При этом более 65% респондентов отметили, что негативно оценивают политику кабмина.

Большинство японцев (77,2%) считают, что ЛДП не обладает способностями полностью очиститься от скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований, который разгорелся в последние несколько недель и уже привел к отставкам в правительстве. Кроме того, 75% опрошенных заявили, что в этой ситуации Кисида не смог продемонстрировать своих лидерских качеств и стабилизировать положение.

Ранее премьер-министр Кисида внес изменения в состав правительства, заменив Хирокадзу Мацуно на втором по значимости посту генсека кабмина на бывшего главу МИД Ёсимасу Хаяси. Также были назначены новые министр экономики торговли и промышленности, министр по административным вопросам и глава сельскохозяйственного ведомства.

Перестановки в правительстве Японии были проведены в связи с крупным скандалом вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП. Фракции партии устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Помимо группы Абэ, где, по сведениям газеты "Иомиури", оказались неучтенными порядка 1 млрд иен (более $7 млн), под подозрение попали фракция экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, в которой не были отражены в отчетах порядка 100 млн иен (более $700 тыс.), и фракция, которую с 2012 года до 7 декабря возглавлял действующий глава правительства Кисида и где, по данным телеканала "Нихон тэрэби", не были учтены от 20 млн до 30 млн иен ($137 тыс. - $205 тыс.).