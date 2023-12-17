СМИ: в Европе у украинских беженцев под разными предлогами отбирают детей

В частности, как отметило издание "Зеркало недели", социальная служба отобрала у Людмилы Колтуновской новорожденного, обосновав это тем, что она "холодно относится к ребенку"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Украинские юристы озабочены участившимися случаями, когда у граждан страны, находящихся в странах ЕС со статусом временной защиты, отбирают детей. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

Издание рассказало историю 18-летней украинки Людмилы Колтуновской, находящейся в городе Эврё (Нормандия, Франция) в статусе временной защиты, у которой социальная служба в роддоме отобрала новорожденного и передала в приемную семью, обосновав это формулировкой: "Мать холодно относится к ребенку". Отмечается, что к борьбе за воссоединение матери с ребенком подключились посольство Украины во Франции, Минюст, украинские волонтеры. На состоявшееся 11 декабря заседание суда ни украинский консул, ни другие представители посольства, ни волонтеры, ни украинский адвокат допущены не были. Суд тем не менее постановил вернуть ребенка родителям с сохранением консультативного сопровождения.

Адвокат пострадавшей Марина Семенова в комментарии "Зеркалу недели" заявила, что этот случай - не единичный. В ее юридической практике уже были подобные факты - в Эстонии, Дании, Польше, Германии, когда детей отбирают у родителей под разными предлогами или не выпускают из ЕС. "Я не могу однозначно назвать причины этого явления, но, безусловно, выглядит так, будто Европа заинтересована оставлять украинских детей у себя", - цитирует издание адвоката. При этом юристы зафиксировали уже три факта, когда детей, рожденных украинками, которые находятся в ЕС со статусом временной защиты, отнимают у матерей в роддомах.

По словам адвоката, через суд приходится доказывать и право матерей, имеющих статус временной защиты в ЕС, на выезд на Украину вместе с ребенком. В частности, юрист привела пример из своей практики, когда в феврале этого года гражданка Украины хотела уехать из ЕС домой вместе с ребенком, но была задержана на украинско-польской границе. "Ей сообщили, что она может ехать на Украину, а вот ребенка вернут в Данию, потому что, по мнению компетентных органов ЕС, местом постоянного проживания ребенка является Дания", - сообщила адвокат. Только в результате длительного разбирательства, по ее словам, "удалось доказать, что спор о вопросе опеки над гражданином Украины, имеющим статус временной защиты, не относится к юрисдикции Дании".

По данным "Зеркала недели", офис уполномоченного Верховной рады по правам человека летом 2023 года сообщал о минимум 240 случаях, когда у родителей или опекунов, находящихся в Европе, отбирали детей местные соцслужбы. В частности, в Польше, по состоянию на август из семей изъяли 75 украинских детей, в Италии - семерых, во Франции - 11. По данным юристов, в качестве предлога, как правило, выдвигаются несущественные причины, типа пропусков школы без уважительной причины, подозрение на семейные конфликты или показавшееся кому-то странным поведение родителей.