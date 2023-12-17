Le Monde: военный ВСУ заявил, что западное оружие требует слишком много ухода

В частности, гаубица Caesar, с его слов, стреляет очень быстро и с большой точностью, но "очень любит чистоту" и слабо адаптирована к реалиям боевых действий

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Украинский офицер в интервью газете Le Monde рассказал, что западное оружие требует слишком тщательного обслуживания, которое сложно обеспечить на линии фронта.

"Французская самоходная гаубица Caesar стреляет очень быстро и с большой точностью, но я крайне редко ее использую. Она требует очень внимательного обслуживания и слабо адаптирована к реалиям боевых действий", - рассказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что как только французская гаубица появляется на линии фронта, она становится приоритетной целью для российских военных. При этом, как указывает издание, самоходке требуется не менее пяти минут для того, чтобы покинуть место стрельбы.

Как отметил украинский военнослужащий, "если я в течение дня делаю из Caesar пять выстрелов - это уже хорошо".

"Эта дама очень любит чистоту. Расчет САУ похож на хирургов, которые носят перчатки и бахилы. Они вынуждены даже спать в них, чтобы не занести грязь", - добавил собеседник издания.

Как сообщает издание, только за последнее время из 30 артустановок, которые в общей сложности были поставлены Францией Киеву, 4 САУ Caesar были уничтожены, и еще 2 повреждены. По всей видимости, каждый раз самоходки были уничтожены российскими дронами-камикадзе, отмечается в публикации Le Monde.