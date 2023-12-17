Как сообщил телеканал ABS-CBN News, в ходе столкновения правительственных сил и боевиков из группировки "Новая народная армия" погиб военнослужащий страны

БАНГКОК, 17 декабря. /ТАСС/. Филиппинские военные ликвидировали шесть повстанцев-коммунистов в результате перестрелки близ города Батангас, расположенного к югу от Манилы. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

В ходе столкновения правительственных сил и боевиков из леворадикальной группировки "Новая народная армия" (ННА) погиб филиппинский военнослужащий.

Правительство республики и ННА при посредничестве Норвегии в ноябре договорились возобновить мирные переговоры после шестилетнего перерыва с целью прекращения кровопролитного конфликта. ННА является боевым крылом Коммунистической партии Филиппин (КПФ). Противостояние продолжается более 50 лет, в результате чего погибли более 40 тыс. человек.

КПФ несколько раз вела мирные переговоры с правительством при разных администрациях. В 2017 году бывший президент Родриго Дутерте объявил КПФ и ННА террористическими организациями, а в 2019 году прекратил все переговоры с повстанцами и создал оперативную группу, чтобы подавить их деятельность.

Советник президента республики по вопросам мира Карлито Гальвес - младший ранее заявил, что новые мирные переговоры должны пройти без каких-либо предварительных условий и учета требования предыдущей администрации.