Глава МИД Франции в Израиле призвала к срочному гуманитарному перемирию

Катрин Колонна отметила необходимость доставки помощи мирному населению Газы

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с визитом в Израиль, где провела встречу со своим коллегой Эли Коэном.

"На встрече с министром Коэном я подтвердила приверженность Франции безопасности Израиля, борющегося с терроризмом", - написала Колонна на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Она также заявила о срочной необходимости "гуманитарного перемирия в Газе для освобождения заложников и доставки помощи мирному населению".

Кроме того, глава французского внешнеполитического ведомства заявила о необходимости "использования всех ресурсов для исключения эскалации конфликта".

Ранее сообщалось, что Колонна планировала на выходных посетить Ливан, Израиль и палестинские территории. Вместе с тем, ее визит в Ливан, планировавшийся 16 декабря, был отменен в связи с техническими неполадками самолета главы МИД и перенесен на 18 декабря.