В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в укрытие

Как сообщило издание "Украинская правда", по этому факту завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники горсовета Николаева при объявлении воздушной тревоги не пустили в укрытие участников состоявшейся в городе акции в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает местное издание "Новости N".

Отмечается, что около 30 человек вышли на акцию "Деньги на ВСУ" возле здания Николаевского городского совета. Во время акции была объявлена воздушная тревога, однако участники пикета не смогли попасть в укрытие в здании горсовета, поскольку оно оказалось закрыто. Как подчеркивает издание, достучаться до охранников не удавалось, а, когда они все-таки открыли дверь, то не пустили никого внутрь, сославшись на то, что тревогу уже отменили.

Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на николаевскую полицию, по этому факту заведено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

В мае жители разных украинских городов столкнулись с тем, что во время воздушной тревоги укрытия оказались закрыты. После разразившегося скандала и проведенных проверок выяснилось, что половина укрытий в стране закрыты или находятся в ненадлежащем состоянии. 26 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совбеза Украины, согласно которому работа по подготовке бомбоубежищ признана неудовлетворительной в Киеве, Белой Церкви, Днепре (ранее - Днепропетровск), Конотопе, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, Чернигове, а также в Сумской области и в отдельных районах Киевской и Житомирской областей. Он распорядился привлечь к ответственности всех виновных. В этой связи были уволены семь руководителей местных администраций, в том числе главы четырех районов Киева. Мэру Киева Виталию Кличко и неокторым другим чиновникам был объявлен выговор.