Премьер Венгрии считает, что Россия не представляет угрозы для стран ЕС и НАТО

Североатлантический альянс является самым сильным оборонным союзом в мире, заявил Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 17 декабря. /ТАСС/. Венгрия не видит угрозы со стороны России другим европейским странам, в том числе находящимся на востоке континента, и считает, что их безопасность гарантирована участием в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что в свете украинского конфликта Россия осуществит нападение на другие страны Европы, Сийярто сказал: "Большинство стран Европейского союза, в том числе на восточном фланге, являются членами НАТО. Не думаю, что Россия нападет на кого-то из членов НАТО, потому что НАТО - самый сильный оборонный союз в мире".

Министр напомнил, что в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора любое нападение на одного из его членов НАТО считается нападением на весь альянс.

"Думаю, что не только Россия, но и никто другой не предпримет нападения на государство, входящее в НАТО", - подчеркнул Сийярто, интервью которого французскому телеканалу было распространено в Будапеште венгерским МИД.