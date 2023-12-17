Встречу глав правительств стран Балтии и Польши отменили из-за болезни премьера Эстонии

Кая Каллас заразилась коронавирусом, сообщила радиостанция Raadio 4

ВИЛЬНЮС, 17 декабря. /ТАСС/. Встреча глав правительств стран Балтии и Польши не состоится из-за болезни премьера Эстонии Каи Каллас, она заразилась коронавирусом. Об этом сообщила радиостанция Raadio 4.

"Встреча премьер-министров стран Балтии и Польши, а также трехсторонние переговоры глав правительств Литвы, Латвии и Эстонии отменены из-за болезни Каллас, у премьера Эстонии диагностирован COVID-19", - сообщалось в эфире.

В Таллине партнеры намеревались обсудить проблемы региональной безопасности, санкции против РФ и Белоруссии, ход совместных проектов по синхронизации электросетей стран Балтии через Польшу с Западной Европой и межгосударственного проекта Rail Baltica по соединению железных дорог с европейской сетью.