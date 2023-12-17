Армия Израиля зафиксировала обстрелы из Ливана

Военные еврейского государства открыли ответный огонь, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 декабря. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуски снарядов с территории Ливана по приграничным районам на севере Израиля и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад был зафиксирован ряд запусков с ливанской территории в направлении районов Араб-аль-Арамше, Сасы и Довева на севере Израиля. Артиллерия Армии обороны Израиля наносит удары по источникам огня в Ливане", - говорится в заявлении.

Кроме того, несколько снарядов, запущенных из Ливана, по данным армии, не долетели до израильской территории.

"Помимо этого, некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане", - добавили в пресс-службе.