МИД Венгрии заявил о намерении сотрудничать с РФ без оглядки на другие страны

Министр Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт "заботится о себе" и такова "его политика"

БУДАПЕШТ, 17 декабря. /ТАСС/. Венгрия намерена сотрудничать с Россией без оглядки на мнение других государств и будет держать открытыми каналы связи с Москвой. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеполитических связей Петер Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI.

Комментируя по просьбе журналистов отношения Будапешта и Москвы, он напомнил о поставках российских нефти и газа, имеющих чрезвычайно важное значение для экономики его страны. По словам главы дипведомства, "рациональное взаимодействие в этой области отвечает национальным интересам" Венгрии.

"Мы заботимся о себе. Венгрия - на первом месте! Такова наша политика, и нас не слишком волнует, что другие думают о нас", - подчеркнул Сийярто, высказывания которого были распространены в Будапеште венгерским МИД.

Он также подтвердил, что Венгрия считает необходимым сохранить открытыми каналы связи с Россией, в том числе для того, чтобы искать пути достижения мира на Украине.

Когда журналисты поинтересовались, как могло случиться, что Венгрия, где советские войска подавили восстание в 1956 году, оказалась сейчас самой близкой к России из всех стран Запада, министр сказал: "Мы боролись за нашу свободу, но никто нам не помог. Поэтому никто не должен читать нам нотации. Пусть никто не преподает нам уроки истории. Пусть никто не читает нам лекции о свободе. Пусть никто не учит нас суверенитету, давайте начнем отсюда".

"Другое дело, что мы думаем, что если мы перекроем каналы связи с Россией, то убьем надежду на мир. А мы хотим мира", - добавил Сийярто.