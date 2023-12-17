Кения проведет расследование по поводу создания оппозиционного альянса в ДРК

Глава кенийского МИД Мусалии Мудавади также подчеркнул, что официальные лица страны к этому не причастны

НАЙРОБИ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Кении опровергли причастность к оппозиционному альянсу в Демократической Республике Конго, о создании которого было объявлено в Найроби в пятницу, намерены провести расследование. Об этом сообщает кенийский портал Citizen.

Как указывается в заявлении министра иностранных дел Кении Мусалии Мудавади, власти намерены провести расследование. "Кения решительно дистанцируется от любых высказываний или действий, которые могут нанести ущерб миру и безопасности дружественной нации ДРК, и начала расследование с целью установить личности авторов заявлений", - говорится в заявлении. Мудавади подчеркнул, что официальные лица Кении не причастны к созданию альянса.

"Кения подтверждает свое невмешательство во внутренние дела ДРК и обязуется продолжать поддерживать мир, безопасность и демократию в стране", - заявил глава МИД.

Ранее конголезский оппозиционер, экс-глава избирательной комиссии ДРК Корнель Нангаа объявил о создании военного альянса с лидером повстанческой группировки M23, который получил название "Альянс реки Конго". Пресс-конференция происходила в отеле в Найроби. После этого Киншаса отозвала послов из Кении и Танзании.

По информации Национальной независимой избирательной комиссии, 19 ноября в ДРК официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами, которые состоятся 20 декабря. Окончательный список кандидатов на пост главы государства еще не опубликован, предварительно, в октябре избирком одобрил список из 24 человек. На пост президента страны баллотируются действующий глава государства Феликс Чисекеди, а также кандидаты от оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира 2018 года врач Денис Муквеге и бывший губернатор провинции Катанга Моиз Катумби.

Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов избирателей. Срок президентского мандата - пять лет. Конституция ограничивает двумя сроками время нахождения политика на президентском посту. Голосование за президента ДРК совпадет с началом выборов в законодательные, провинциальные и муниципальные органы власти, для участия в которых были зарегистрированы тысячи кандидатов.