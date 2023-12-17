Глава МИД Венгрии заявил о необходимости консенсуса для приема Украины в ЕС

Петер Сийярто опроверг предположения, что, устранившись на саммите в Брюсселе от принятия решения по поводу переговоров с Украиной, Венгрия пошла на сделку с ЕС, чтобы получить причитающиеся ей средства из европейских фондов

БУДАПЕШТ, 17 декабря. /ТАСС/. Венгрия не изменит свою позицию по поводу неготовности Украины к вступлению в Евросоюз и считает, что этот вопрос может быть решен только с согласия всех членов сообщества. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеполитических связей Петер Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI.

Он напомнил, что наиболее важные вопросы в ЕС, в том числе о его расширении и приеме новых членов, "необходимо решать единогласно". "Пока это не будет сделано, решения [о вступлении Украины] не будет", - подчеркнул Сийярто, высказывания которого были распространены в Будапеште венгерским МИД.

Журналисты отметили, что после саммита НАТО в Брюсселе, где было принято решение о переговорах с Украиной о присоединении к ЕС, Венгрия оказалась в меньшинстве. В ответ Сийярто заявил, что его страна уважает мнения других государств, но на ее собственную позицию это не влияет. "И мы надеемся, что наша позиция будет учтена", - сказал он.

Министр подтвердил, что Венгрия поддерживает укрепление сотрудничества между ЕС и Украиной и предлагает обсудить стратегию развития отношений с этой страной. "Однако мы считаем, что начинать сейчас переговоры о вступлении - неправильный шаг", - добавил он.

Сийярто также опроверг предположения, что, устранившись на саммите в Брюсселе от принятия решения по поводу переговоров с Украиной, Венгрия пошла на сделку с ЕС, чтобы получить причитающиеся ей средства из европейских фондов. "Это не так. Это не какой-то восточный базар, где мы были бы готовы торговаться. Наша позиция хорошо продумана и твердо обоснована: Еврокомиссия должным образом не подготовила вопросы, касающиеся Украины", - заявил он.

Ранее Сийярто предупреждал, что если при подготовке к переговорам ЕС с Украиной выяснится, что они противоречат интересам Венгрии, то она "наложит на них жесткое вето". Кроме того, венгерское правительство неоднократно напоминало, что в конечном счете для приема потребуется согласие национальных парламентов всех 27 стран сообщества. В Будапеште считают, что в любом случае это будет очень долгий процесс.