Премьер Словакии заявил, что Запад использует Украину для ослабления РФ

Роберт Фицо сообщил, что "Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата"

БРАТИСЛАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Западные страны используют Украину с целью ослабить Россию и готовы вести боевые действия до последнего украинца. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Украина лишь используется [Западом] в геополитических целях, чтобы ослабить РФ в экономическом и международном плане, - сказал глава правительства. - Во имя этих геополитических целей, я опасаюсь, Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата". И решение этой задачи, по его словам, находится уже совсем близко.