На Украине утвердили стратегию военного образования с целью полной совместимости с НАТО

По словам первого замглавы Минобороны страны Александра Павлюка, новая стратегия менеджмента системы военного образования "является именно таким инструментом достижения долгосрочных целей"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Новая стратегия менеджмента военного образования утверждена на Украине. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

"Работаем над тем, чтобы сделать систему управления военным образованием более функциональной, внедрить западную модель лидерства и достичь полной взаимосовместимости военного образования Украины и НАТО. Мной подписано и министром обороны утверждена стратегия менеджмента системы военного образования", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Украине "нужны своевременные продуманные решения для построения монолитной системы военного образования", "необходимы эффективные инструменты для ее управления, соответствующие требованиям НАТО и ЕС". По его словам, новая стратегия менеджмента системы военного образования "является именно таким инструментом достижения долгосрочных целей".

В подготовке стратегии принимали участие советники из стран НАТО, отметил замминистра.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле этого года получила заверения, что будет принята, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил 28 ноября, что в свое время Украина будет принята в Североатлантический альянс, но не уточнил, когда это может произойти. 13 декабря президент США Джо Байден, выступая на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет рассмотрен только после ее возможной победы в конфликте, "когда все союзники дадут согласие и будут выполнены условия".