Минздрав Палестины заявил о почти 300 убитых при атаках Израиля на Западном берегу Иордана

По информации министерства, среди погибших 111 детей и подростков, 70 из них были убиты или умерли от полученных ранений с начала октября

КАИР, 17 декабря. /ТАСС/. Около 300 человек стали жертвами столкновений и рейдов израильских сил на Западном берегу реки Иордан с начала резкой эскалации напряженности на палестинских землях в начале октября. Такие данные привело министерство здравоохранения Палестины.

"С начала нынешнего года на Западном берегу Иордана было убито 505 человек, из них 297 с 7 октября до настоящего времени", - отмечается в заявлении ведомства, размещенном в его телеграм-канале. По информации Минздрава, среди погибших 111 детей и подростков, 70 из них были убиты или умерли от полученных ранений с начала октября.

Минувшим днем палестинский Минздрав сообщил, что за время военной операции израильских сил в секторе Газа и из-за активизации столкновений на Западном берегу реки Иордан в этих палестинских регионах было убито более 19 тыс. человек. Указывалось, что "70% жертв израильских атак составляют женщины и подростки". Министерство также отметило, что в Газе в настоящее время "частично действуют только 11 больниц".