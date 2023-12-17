В Палестине заявили, что Израиль продолжает отвергать установление режима прекращения огня

Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна сообщил, что Израиль ведет "тотальную войну, направленную как против палестинского народа, так и его земли и святых мест"

РАБАТ, 17 декабря. /ТАСС/. Израильские власти по-прежнему отвергают установление режима прекращения огня, продолжая совершать массовые убийства палестинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Израиль продолжает отвергать [установление режима] прекращение огня, совершая массовые убийства палестинского народа, разрушая больницы и объекты инфраструктуры", - приводит его высказывания информационное агентство WAFA.

По словам Абу Рудейны, Израиль ведет "тотальную войну, направленную как против палестинского народа, так и его земли и святых мест". "Эта геноцидная война развязана против нашего народа в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим", - добавил он.

Пресс-секретарь президента призвал США "выполнить свои обязанности и оказать давление на израильские оккупационные власти, которые откровенно игнорируют заявленную позицию президента Джо Байдена в поддержку двухгосударственного урегулирования как основы политического процесса".