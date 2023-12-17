В Венгрии заявили, что вопрос о вступлении Украины в ЕС не решат без их согласия

Политический советник Балаж Орбан заявил, что в ходе переговоров с Киевом единогласное принятие решений потребуется еще по меньшей мере 75 раз

БУДАПЕШТ, 17 декабря. /ТАСС/. Вопрос о приеме Украины в Евросоюз может быть решен только с согласия Венгрии, и на этот счет внутри сообщества нет единства мнений. Об этом заявил политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан в воскресной программе радиостанции Kossuth.

"Вопрос о вступлении Украины в Европейский союз, безусловно, еще не решен. Известно только, что внутри ЕС нет единства по этому вопросу, это единство перестало существовать", - сказал он.

Орбан подчеркнул, что в ходе переговоров с Украиной единогласное принятие решений потребуется еще по меньшей мере 75 раз и "этот процесс не сможет продолжаться без согласия Венгрии". "В конечном счете решающее слово также должно быть за венгерским парламентом", - добавил советник премьера, напомнив, что если когда-нибудь будет достигнуто соглашение о приеме Украины в ЕС, то его должны будут ратифицировать законодательные органы всех 26 стран сообщества.

Орбан отметил, что на саммите ЕС в Брюсселе Венгрия выступила против начала переговоров с Украиной, однако не сумела убедить остальных в своей правоте. По его словам, другие страны утверждали, что Украине должен быть направлен "позитивный сигнал", и признали, что в любом случае консультации с ней займут много времени. "Мы выразили свое несогласие и позволили 26 государствам-членам принять это решение", - сказал советник премьера.

Он подтвердил, что Венгрия по-прежнему убеждена в неготовности Украины к переговорам о вступлении, поскольку она не выполнила условия, установленные для этого Евросоюзом. Венгерское правительство считает, что время для такого диалога еще не пришло.