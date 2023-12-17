Движение по Суэцкому каналу на фоне напряженности в Красном море проходит штатно

Глава управления канала Усама Рабиа отметил, что администрация "внимательно следит за последствиями для судоходства"

КАИР, 17 декабря. /ТАСС/. Движение по Суэцкому каналу, соединяющему Средиземное и Красное моря, на фоне напряженности в южной части красноморского бассейна проходит в штатном режиме. С таким заявлением выступило управление Суэцкого канала.

"Судоходное движение по каналу в настоящее время регулярное", - отметил глава управления Усама Рабиа, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Он добавил, что администрация канала "внимательно следит за последствиями для судоходства сохраняющейся напряженности в зоне Красного моря".

Как указал Рабиа, "с 19 ноября по настоящее время по каналу прошли 2 128 судов, за тот же период по маршруту через мыс Доброй Надежды - всего 55". Глава администрации отметил, что, по его убеждению, Суэцкий канал "остается самым быстрым и надежным морским путем из Европы в Азию".