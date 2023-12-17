Венгрия требует от ЕС учесть ее позицию по бюджету и Украине перед саммитом

По словам венгерского политического советника Балажа Орбана, его страна предлагает провести "стратегические дебаты" по поводу отношений с Киевом, поскольку нынешняя стратегия ЕС провалилась

БУДАПЕШТ, 17 декабря. /ТАСС/. Внеочередной саммит Евросоюза состоится в январе только в том случае, если удастся достичь согласия по вопросу оказания финансовой помощи Украине из бюджета сообщества с учетом позиции Венгрии. Об этом заявил политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан, выступая в эфире радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря Венгрия наложила вето на внесение поправок в общий бюджет на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение Украине 50 млрд евро. "Венгрия готова к переговорам в этом отношении, но у нас есть условия", - сказал Орбан. По его словам, Венгрия выступает против увеличения взносов в бюджет ради финансирования Украины и предлагает провести "стратегические дебаты" по поводу отношений с этой страной, поскольку нынешняя стратегия ЕС провалилась.

Кроме того, Венгрия требует выплаты причитающихся ей средств из Фонда восстановления ЕС. До тех пор, пока это не будет сделано, страна не одобрит увеличение взносов в этот фонд. "Венгрия не будет финансировать такую избыточную нагрузку, когда Брюссель удерживает причитающиеся ей средства по политическим причинам", - предупредил советник премьера.

Он отметил, что Евросоюз обсуждает возможность проведения в январе или в начале февраля внеочередного саммита, но он состоится только в том случае, если заранее будет достигнуто согласие по бюджетным вопросам. "Если это удастся сделать, то будут внесены поправки в бюджет. Если нет, то другим государствам-членам придется решать дополнительные задачи вне бюджета", - пояснил Орбан.

Советник премьера допустил возможность компромиссных или половинчатых решений, в том числе согласования размеров помощи Украине из бюджета ЕС сроком на один год, а не на среднесрочную перспективу. Он заявил, что 27 стран ЕС смогут совместно принять решение о внесении изменений в бюджет только в том случае, если предложения Венгрии будут рассмотрены в период до следующего саммита.

"Поэтому Венгрию ждут интенсивные переговоры с Еврокомиссией, ЕС в целом и другими государствами. От их успеха будет зависеть, стоит ли созывать следующий саммит", - заключил Балаж Орбан.