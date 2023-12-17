В Киеве заявили о подготовке трех линий фортификационных сооружений

По словам депутата Верховной рады Александры Устиновой, их будут использовать из-за угрозы остаться без помощи Запада

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Украина понимает, что ввиду проблем с получением помощи со стороны западных стран придется перейти к обороне, и выстраивает три линии фортификационных сооружений. Об этом заявила депутат Верховной рады Александра Устинова.

"Если не будет оружия, мы уже готовимся. Как вы видите, мы уже сейчас готовим фортификационные укрепления в три линии, понимая, что, возможно, нам придется, особенно зимой, переходить к оборонительной войне, а не идти в наступление, как было до этого. И мы прекрасно понимаем, что, даже если будут выделены деньги, в мире заканчиваются боеприпасы", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

По словам депутата, США и Европа вместе не способны изготовить количество боеприпасов, необходимое для того, чтобы превзойти Россию.

Накануне командующий группировкой войск "Север" Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что в северной части страны на отдельных участках оборудуют две линии обороны. Он также разместил видеозапись процесса установки противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона".

Западные СМИ и эксперты все чаще отмечают усталость Запада от конфликта на Украине. Противоречия между Киевом и партнерами лишь обострились на фоне провала объявленного им контрнаступления. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поддержка Украины становится для Запада грузом, который он уже не в состоянии нести.