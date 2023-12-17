17 декабря, 13:46,
обновлено 17 декабря, 14:15

В Японии заявили, что КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты

AP Photo/ Lee Jin-man
© AP Photo/ Lee Jin-man

В береговой охране Японии предупредили суда, чтобы те сохраняли бдительность и не приближались к обломкам ракеты в случае их обнаружения

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

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Ведомство предупреждает находящиеся в указанном районе суда, чтобы те сохраняли бдительность и не приближались к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Позже в Минобороны Японии сообщили, что ракета упала в море, район падения уточняется. 

Предположительно, место падения находится за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ведомство также анализирует другие данные о полете ракеты.

Токио и Сеул на этой неделе заявили о том, что КНДР может до конца месяца осуществить запуск баллистической ракеты.

Пхеньян в 2023 году провел около 20 ракетных запусков, включая несколько испытаний межконтинентальных баллистических ракет. 21 ноября КНДР также запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". 

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