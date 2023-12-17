В военкомате Полтавской области решили вручать повестки прямо на дому

Как отметил представитель областного военкомата Роман Истомин, речь не идет "о выдаче так называемой боевой повестки"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Полтавского областного военкомата решили вручать повестки лицам призывного возраста прямо на дому. Об этом в эфире радио "Полтава" рассказал представитель областного военкомата Роман Истомин.

По его словам, решение принято в рамках "усиления мобилизации". "Было определено <...>, что представители домоуправления предоставляют доступ к подъездам. Представители ТЦК [территориального центра комплектования] заходят в подъезд, стучат в квартиру и уже общаются с гражданином", - сказал Истомин.

При этом он добавил, что в этом случае речь не идет "о выдаче так называемой боевой повестки", а "только для прибытия в ТЦК". Представитель облвоенкомата также сообщил, что военкомы уже начали раздавать повестки в спортивных и тренажерных залах.

Ранее украинские СМИ сообщили о рейде сотрудников Днепровского военкомата по городскому торговому центру с целью вручения повесток, а в Обуховском районе Киевской области решили с этой целью создать мобильные блокпосты.

В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил украинские СМИ сообщают о появлении все новых способов, которые используют военкоматы для вручения повесток военнообязанным. Сотрудники военкоматов отлавливают мужчин призывного возраста на улицах городов, в ресторанах, спортивных и тренажерных залах, торговых центрах.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия.