Армия Израиля нанесла новые удары по Ливану в ответ на обстрелы с его территории

В частности, военные еврейского государства ударили по объектам действующей там шиитской организации "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 декабря. /ТАСС/. Израильские военные в ответ на обстрелы приграничных районов нанесли новые удары по Ливану, в том числе по объектам действующей там шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня, в воскресенье, был зафиксирован запуск из Ливана в направлении района Хар-Дова на севере Израиля. Танк Армии обороны Израиля нанес удар по источнику запуска. Был зафиксирован также ряд запусков в направлении района Рош-ха-Никры", - говорится в сообщении.

"Некоторое время назад истребитель и вертолет ВВС Израиля также нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" и военному комплексу в Ливане. Кроме того, ранее сегодня летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес удар по террористической ячейке, выявленной в Ливане. Помимо этого, летательный аппарат Армии обороны Израиля и танки нанесли удары по оружейным и наблюдательным объектам "Хезболлах" в Ливане", - добавили в пресс-службе.