В администрации президента Молдавии проходит концерт по случаю начала переговоров с ЕС

На мероприятие собрались несколько сотен человек, которые принесли с собой флаги Евросоюза, Молдавии и Румынии

КИШИНЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Администрация президента Молдавии отмечает решение ЕС о начале в 2024 году переговоров о вступлении республики в Евросоюз. Сцена, на которой выступают местные артисты, установлена прямо у входа в здание, посетить концерт могут все желающие. Его трансляция также ведется на странице президента страны Майи Санду в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Как передает корреспондент ТАСС, на мероприятие собрались несколько сотен человек, которые принесли с собой флаги Евросоюза, Молдавии и Румынии. Концерт также посетила Санду в сопровождении премьер-министра Дорина Речана и главы постоянной делегации ЕС Яниса Мажейкиса.

Санду выступала перед собравшимися, поблагодарив граждан за поддержку, а также страны ЕС, отдельно отметив Румынию, которую президент назвала адвокатом Молдавии. Она заявила, что за последние три года действующее правительство сделало больше решительных шагов к вступлению в ЕС, чем за последние 30 лет. "Теперь от нас зависит, будет ли дальнейшая дорога короткой или длинной. Перед нами стоят две важные задачи: построить настоящее европейское государство, а также настоящее европейское общество", - отметила Санду. После ее выступления молдавские артисты исполнили композицию группы Queen We Are the Champions.

Ранее лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон назвал решение лидеров ЕС по Молдавии геополитическим и призвал правительство провести референдум перед решением о присоединении к Евросоюзу. Он считает, что Санду будет использовать это решение, чтобы завуалировать проблемы в экономике и социальной сфере, и призвал действующее правительство отстаивать интересы Молдавии на переговорах с ЕС.

Власти Молдавии переживают кризис, так как с 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента страны и правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Протестующие возлагают на них ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, завели уголовные дела на лидеров протестов, закрыли телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции.