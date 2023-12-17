Моди назвал серьезным инцидент с проникновением активистов в парламент

Премьер-министр Индии отметил, что специалисты ведут расследование

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал серьезным произошедший в среду инцидент, когда активисты проникли в зал заседаний парламента, предположительно, с дымовыми шашками. Об этом глава правительства заявил в интервью газете Dainik Jagran.

"Серьезность этого инцидента нельзя приуменьшать. Спикер парламента предпринимает необходимые шаги. Следователи ведут расследование. Важно выявить стоящие за этим элементы и выяснить их цели. По этому поводу не может быть споров, необходимо детальное расследование произошедшего", - заявил премьер, впервые публично прокомментировав случившееся.

В среду во время заседания парламента в зал ворвались двое активистов, выкрикивая лозунги и распыляя желтый дым из дымовых шашек. Активистов задержали, в результате произошедшего никто не пострадал. Параллельно событиям внутри парламента у его стен еще двое активистов также распылили желтый дым. В рамках дела задержаны шесть человек.

По данным СМИ, хотя дело расследуется по антитеррористическому законодательству, у следователей нет данных о причастности организованных террористических групп к произошедшему, а сама акция считается политическим протестом против безработицы, сложного положения фермеров, ситуации в штате Манипур, где продолжается межэтнический конфликт. Задержанные ранее практически не участвовали в политической активности, они являются выходцами из разных регионов, испытывали сложности в профессиональной жизни и, предположительно, познакомились на интернет-форуме, где критиковалась политика правительства.

Инцидент стал предметов активных споров в Индии, поскольку произошел в годовщину нападения на парламент в 2001 году, когда террористы расстреляли в нем 9 человек и ранили еще 22. Кроме того, это случилось в новом здании парламента, которое построено в соответствии с современными стандартами безопасности и было торжественно открыто в мае текущего года. Премьер-министр Моди в момент инцидента не присутствовал на заседании.