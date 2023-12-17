Пхеньян заявил, что применение США оружия против КНДР вызовет разрушительные контрмеры

Как отметили в Минобороны республики, "вооруженные силы КНДР будут последовательно нейтрализовывать попытки провоцирования ядерной войны со стороны США и их сателлитов"

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Любые попытки США применить оружие в отношении КНДР вызовут превентивный разрушительный удар. Об этом говорится в заявлении Минобороны республики.

"Вооруженные силы КНДР будут последовательно нейтрализовывать попытки провоцирования ядерной войны со стороны США и их сателлитов и тем самым верно выполнять свои обязанности для надежного обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе, защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, прав и интересов народа", - подчеркивается в документе, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Любые попытки враждебных сил, нацеленные на применение вооруженных сил против КНДР, столкнутся с превентивными и разрушительными контрмерами", - добавили в Минобороны.

Таким образом Пхеньян прокомментировал результаты второго заседания консультативной группы по вопросам ядерного планирования Республики Корея и США, которое прошло 15 декабря в Вашингтоне.

По итогам апрельского саммита президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль приняли декларацию, в которой перечислены шаги, направленные на демонстрацию потенциала сдерживания. Среди них значатся создание консультативной группы по вопросам ядерного планирования, увеличение частоты появления американских стратегических вооружений на юге Корейского полуострова и расширение масштабов совместных учений.