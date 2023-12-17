WP: в окружении Байдена признают, что поддержка Израиля может нанести ущерб его репутации

По сведениям газеты, американские союзники и партнеры все больше разочаровываются тем, что США не используют достаточно рычагов влияния для обеспечения безопасности палестинцев

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Представители американской администрации высокого ранга признают, что решительная поддержка, которую США оказывают Израилю в связи с обострением ближневосточного конфликта, может нанести ущерб репутации президента Джо Байдена внутри страны и за рубежом. Об этом говорится в статье, опубликованной на первой полосе газеты The Washington Post​​​​​​, которая ссылается на свои источники.

Как отмечает издание, поддержка Байденом Израиля "может дорого обойтись внешней политике США" с учетом того, что американские союзники и партнеры все больше разочаровываются тем, что Соединенные Штаты не используют достаточно рычагов влияния для обеспечения безопасности палестинцев. "Дипломатическая цена может быть неощутимой, - сказал собеседник газеты. - В целом вы хотите, чтобы страны благосклонно относились к Соединенным Штатам, были готовы поддержать их, хотели сотрудничать". Но "когда общественное мнение в стольких странах настроено враждебно, становится сложнее заручиться поддержкой по вопросам, которые волнуют" США, добавил он.

"Это не то, что вы хотите видеть - быть изолированным в регионе и других местах, - отметил чиновник. - Это часть послания Израилю: им не поможет, если мы будем испытывать такое давление. А мы [его] чувствуем".

Как подчеркивает издание, "наиболее очевидна изоляция на международных форумах, таких как Организация Объединенных Наций, где Соединенные Штаты практически в одиночку выступают против резолюций Совета Безопасности, призывающих к прекращению огня в Газе". При этом, продолжает газета, не только союзники и партнеры призывают администрацию Байдена сделать больше в вопросе обеспечения безопасности мирных палестинцев. Некоторые чиновники Белого дома, Госдепартамента и ряда других ведомств стали открыто возражать против решительной поддержки США Израиля, заявляя, что ситуация может иметь более серьезные последствия для американского руководства.