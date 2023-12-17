В КНДР назвали вопросом времени ядерный конфликт на Корейском полуострове из-за США

В Минобороны республики подчеркнули, что именно США дестабилизируют обстановку в регионе

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Возникновение ядерного конфликта на Корейском полуострове становится вопросом времени из-за провокационных действий США. Об этом заявило Минобороны КНДР, комментируя состоявшееся в Вашингтоне заседание консультативной группы по вопросам ядерного планирования США и Республики Корея.

"Авантюрная военная доктрина США, предполагающая применение ядерных ударных средств, развивается в опасном направлении, в силу чего кризис ядерного столкновения на Корейском полуострове с каждым мгновением становится вопросом времени, а не вопросом вероятности", - говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

В ведомстве подчеркнули, что именно США дестабилизируют обстановку в регионе, проводя учения с Южной Кореей, а также перебрасывая в район Корейского полуострова стратегические вооружения, включая бомбардировщики и атомные подводные лодки.

"Наши революционные вооруженные силы строго осуждают безрассудное военное бесчинство США и военных гангстеров "Республики Корея", которые враждебными провокационными акциями против КНДР максимально обостряют ситуацию на Корейском полуострове и в районе вокруг него", - добавили в Минобороны. "Эта опасная ситуация усиливает необходимость принятия нашими военными мер более наступательного характера", - заключили в министерстве.

По итогам апрельского саммита президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль приняли Вашингтонскую декларацию, в которой перечислены шаги, направленные на демонстрацию потенциала сдерживания. В их числе создание консультативной группы по вопросам ядерного планирования, увеличение частоты появления американских стратегических вооружений на юге Корейского полуострова, расширение совместных учений.