В Индии заявили, что ООН становится все менее эффективной без реформы Совбеза

По словам главы индийского МИД Субраманьяма Джайшанкара, отсутствие прогресса в реформе вредит миру

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Отсутствие прогресса в реформе Совета Безопасности ООН вредит миру, всемирная организация становится все менее эффективной в решении глобальных вызовов. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Совет Безопасности - это как старый клуб, в котором есть устоявшиеся члены и они не хотят потерять контроль. Они хотят контролировать этот клуб, не горят желанием принимать новых членов, позволять ставить под вопрос их действия. В некотором смысле это человеческая слабость. Но сегодня, мне кажется, это вредит миру, потому что ООН становится все менее и менее эффективной в решении ключевых глобальных проблем", - заявил министр на мероприятии Института Ротари в Бангалоре, отвечая на вопрос о том, когда Индия сможет стать постоянным членом СБ ООН.

Он отметил, что Совет Безопасности ООН был создан, когда в организации было порядка примерно 50 стран-членов. "Представьте себе компанию, которая выросла в десять раз, и тем не менее вы не хотите менять изначальное руководство. Это несправедливо, и люди понимают это. Поэтому я уверен, что это [вхождение Индии в число постоянных членов СБ ООН] случится, мы будем работать над этим, я уверен, что история в этом отношении на нашей стороне", - добавил министр.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: 5 постоянных и 10 непостоянных. Постоянные члены - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок, пять из них подлежат переизбранию ежегодно. Среди стран, активно добивающихся реформы СБ ООН, помимо Индии, - Япония, Бразилия и Германия.