В Сеуле считают, что запущенная ракета КНДР была малой дальности

Замдиректора управления нацбезопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё ранее заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре

СЕУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. КНДР 17 декабря запустила одну баллистическую ракету малой дальности из региона вокруг Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 570 км и упала в Японском море. Запуск состоялся примерно в 22:38 по местному времени (16:38 мск). В комитете указали, что поддерживают полную готовность и обмениваются информацией о пуске с США и Японией. Три государства планировали начать обмен данными о ракетных пусках в реальном времени в декабре. Помимо этого, в Сеуле подчеркнули, что запуск баллистических ракет КНДР противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

Незадолго до этого сообщалось, что в сторону Японского моря была запущена баллистическая ракета. Предыдущий запуск баллистической ракеты состоялся 22 ноября.

Ранее заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре. В конце недели он участвовал в заседании консультативной группы по ядерному планированию в США.

17 декабря 2011 года умер предыдущий руководитель народной республики Ким Чен Ир.