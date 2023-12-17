Северная Македония отметила 19-ю годовщину в статусе кандидата в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич ранее выразил сомнение, что Евросоюз может увеличить количество членов к 2030 году

БЕЛГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Северная Македония находится в статусе кандидата на вступление в Европейский союз 19 лет. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил глава внешнеполитического ведомства Буяр Османи.

"Сегодня Северная Македония отмечает 19-ю годовщину с тех пор, как стала кандидатом в члены ЕС, прошло 22 года с начала пути в ЕС", - отметил Османи.

Президент Сербии Александар Вучич ранее выразил сомнение в том, что Европейский союз может увеличить количество членов к 2030 году, как об этом ранее заявлял председатель Европейского совета Шарль Мишель. Глава государства отмечал, что такие планы являются слишком амбициозными и он "не уверен, что это случится".

28 августа на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Бледе председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

Сейчас ЕС насчитывает 27 стран. Статус кандидатов на вступление в сообщество имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Ранее саммит ЕС принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, которые могут начаться в марте 2024 года или позднее. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям для приема.