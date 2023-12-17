Глава украинской разведки заявил, что пополнять ряды ВСУ можно лишь за счет мобилизации

По словам Кирилла Буданова, армия Украины в настоящее время насчитывает более 1 млн человек

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что при нынешних размерах украинской армии, а именно более 1 млн человек, ее потребности в живой силе можно покрыть лишь за счет мобилизации.

"Никакой рекрутинг не покроет наши потребности. Для понимания, совокупно силы обороны Украины составляют <…> миллион сто тысяч. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не сможет, исключительно мобилизация", - сказал Буданов, видеофрагмент его комментария опубликован в YouTube-канале украинского издания "Левый берег".

По словам Буданова, перед украинским руководством встала новая задача, а именно поиск мотивации для людей записываться в ряды действующей армии. Так, по его мнению, все мотивированные бойцы закончились за первые полгода с начала боевых действий на Украине. Теперь же без нового мотивирующего стимула от призывников на линии боевого соприкосновения будет нулевая польза. "Если не найти мотивацию для этих людей, <...> то КПД [коэффициент полезного действия] их будет почти нулевой", - сказал он.

Продолжая рассуждение, Буданов отметил, что раньше в ряды вооруженных сил не хотели идти из-за низкого материального обеспечения, ныне же ситуация изменилась и довольствие военнослужащих увеличилось. Однако даже финансовая мотивация не способствует пополнению рядов Вооруженных сил Украины. "Это очень глубинная проблема, деньги здесь не решат проблему", - отметил он.

Помимо всего прочего глава украинской разведки посетовал на то, что украинцы бегут из страны, в массе своей, так и не почувствовав себя гражданами страны. По его мнению, за 30 лет в стране так и не был выстроен социальный диалог.

Мобилизация на Украине

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия.