Армия Израиля атаковала отряд террористов с противотанковыми ракетами в Ливане

Как сообщила армейская пресс-служба, также "было зафиксировано несколько запусков по ряду мест вдоль границы на севере Израиля"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 декабря. /ТАСС/. Танк и самолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали отряд террористов, пытавшихся обстрелять противотанковыми ракетами район населенного пункта Ливне на севере Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад террористический отряд, пытавшийся запустить противотанковые ракеты по району Ливне на севере Израиля, был атакован самолетом и танком ЦАХАЛа", - говорится в сообщении.

Кроме того, "было зафиксировано несколько запусков [снарядов] по ряду мест вдоль границы на севере Израиля", продолжили в пресс-службе. "ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда осуществлялись запуски в Ливане", - добавили военные.