СМИ: США предлагают Палестине проводить подготовку сил безопасности в Газе

По данным портала Axios, в администрации Вашингтона признают, что без согласия Израиля будет трудно продвинуться вперед в вопросе возобновления роли палестинских властей в процессе управления Газой

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов предлагает палестинским властям направить свои силы безопасности в сектор Газа, чтобы подготовить местные правоохранительные органы после завершения конфликта. Об этом сообщил информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, один из вопросов, обсуждавшихся в последние недели между представителями администрации США и властями Палестины, заключается в том, как они смогут помочь в создании сил безопасности в Газе. Такой шаг, отмечает портал, позволит палестинскому руководству играть более значительную роль в управлении анклавом в ближайшие месяцы. Соответствующие меры обсуждал в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле. При этом Вашингтон считает, что силы безопасности на Западном берегу реки Иордан, которых обучают США, эффективны и предотвращают нападения радикалов на Израиль.

Так, подготовкой правоохранителей в анклаве могут заняться бывшие сотрудники палестинских сил безопасности, которые живут в секторе Газа. Палестинские власти связались с некоторыми из них, чтобы узнать, не заинтересованы ли они в возвращении на службу.

Нужно согласие Израиля

При этом в вашингтонской администрации признают, что без согласия Израиля будет трудно продвинуться вперед в вопросе возобновления роли палестинских властей в процессе управления Газой. Израильское правительство в настоящее время выступает против возвращения палестинских властей в анклав. При этом Салливан не поднимал вопрос о возобновлении работы в секторе Газа палестинских сил безопасности на переговорах в Израиле в четверг. Израильские чиновники считают, что палестинские силы безопасности вносят определенный вклад в предотвращение терактов на Западном берегу реки Иордан, но в то же время утверждают, что они потеряли контроль над некоторыми районами региона.

По словам источников Axios, вашингтонская администрация хочет, чтобы Аббас провел широкомасштабные реформы, в том числе влил "новую кровь" в палестинское руководство. Так, американские чиновники призвали палестинского президента и его помощников назначить на руководящие посты более молодых кадров, пользующихся доверием как среди палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, так и в международном сообществе.