Армия Израиля сообщила об обнаружении крупнейшего туннеля ХАМАС в Газе

Военные отметили, что "по итогам разведывательной операции в туннеле на данный момент обнаружено более 4 км туннельного маршрута, максимальная глубина которого достигает 50 м"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении крупнейшего из когда-либо найденных военными туннеля ХАМАС в секторе Газа, одна из шахт которого находится в 400 м от КПП "Эрез" на границе с Израилем.

"ЦАХАЛ раскрывает информацию о самом большом туннеле ХАМАС, найденном в секторе Газа, в 400 м от КПП "Эрез". Самый большой из когда-либо обнаруженных террористических туннелей - проект, построенный под руководством [брата военного лидера ХАМАС] Мухаммеда Синвара на севере сектора Газа", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что "по итогам разведывательной операции в туннеле на данный момент обнаружено более 4 км туннельного маршрута, максимальная глубина которого достигает 50 м".