Бойцы "Хезболлах" обстреляли штаб израильских сил в поселении Эвен Менахем

В партии сообщили, что при атаке были использованы противотанковые управляемые ракеты

БЕЙРУТ, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" нанесли удар с юга Ливана по штабу израильских войск в пограничном районе рядом с поселением Эвен Менахем. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

В нем сообщается, что при атаке были использованы противотанковые управляемые ракеты. "Наши бойцы провели операцию в поддержку стойкости палестинского народа в секторе Газа и его доблестного сопротивления, в ходе которой нанесли удар по штабу оперативному командования в поселении Эвен Менахем, - отмечается в тексте заявления. - В результате прямого попадания в рядах противника есть убитые и раненые".

Со стороны израильского военного представителя подтверждений об этой атаке "Хезболлах" пока не последовало.

Ранее шиитские формирования обстреляли из реактивных систем залпового огня посты израильтян и механизированные патрули возле приграничных поселений Авивим, Маргалиот, Ханита и Хонин. В районе Довив они поразили израильский кран, который устанавливал техническое оборудование на наблюдательной вышке. Всего за сутки с юга Ливана было предпринято свыше 10 вооруженных вылазок.