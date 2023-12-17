План "Б" для Киева и мобилизация на дому. События вокруг Украины

Задержка с поступлением обещанной масштабной финансовой помощи Украине от ЕС и США в начале 2024 года может заставить Киев прибегнуть к плану "Б" - заимствованиям на внутреннем рынке.

Внутри ЕС главные оппоненты Киева - Венгрия и Словакия - продолжают настаивать на выдвинутых ранее условиях для дальнейшего продвижения по пути евроинтеграции, позволяя себе нелестные оценки в адрес режима президента Украины Владимира Зеленского.

На Украине между тем хотят строить новые линии обороны и придумать способы усилить мобилизацию.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины за выходные.

Ход специальной операции

Вооруженные силы Украины за двое суток, по оценкам Минобороны РФ, потеряли более 1 260 человек, следует из сводок российского военного ведомства. По его информации, самые большие потери - около 540 человек - Киев понес на донецком направлении.

Минобороны, в частности, сообщало об успешном отражении атак ВСУ на всех направлениях и поражении живой силы противника.

Кроме того, ведомство заявило об уничтожении двух украинских самолетов МиГ-29, одного Су-25 и вертолета Ми-8.

План "Б"

Украина в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года вынуждена будет обращаться к внутренним заимствованиям, что вызовет дополнительное напряжение, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он уверен, что в итоге "финансовая поддержка будет". "Но вопрос - когда? Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б". План "Б" может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке", - сказал он во время телемарафона.

Фортификация вместо денег

Украина понимает, что ввиду проблем с получением помощи со стороны западных стран придется перейти к обороне, и выстраивает три линии фортификационных сооружений, заявила депутат Верховной рады Александра Устинова.

"Если не будет оружия, мы уже готовимся. Как вы видите, мы уже сейчас готовим фортификационные укрепления в три линии, понимая, что, возможно, нам придется, особенно зимой, переходить к оборонительной войне, а не идти в наступление, как было до этого. И мы прекрасно понимаем, что, даже если будут выделены деньги, в мире заканчиваются боеприпасы", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Решающее слово за венграми

Внеочередной саммит Евросоюза состоится в январе только в том случае, если удастся достичь согласия по вопросу оказания финансовой помощи Украине из бюджета сообщества с учетом позиции Венгрии, заявил политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан, выступая в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, Венгрия выступает против увеличения взносов в бюджет ради финансирования Украины и предлагает провести "стратегические дебаты" по поводу отношений с этой страной, поскольку нынешняя стратегия ЕС провалилась.

Орбан подчеркнул, что в ходе переговоров с Украиной единогласное принятие решений потребуется еще по меньшей мере 75 раз и "этот процесс не сможет продолжаться без согласия Венгрии". "В конечном счете решающее слово также должно быть за венгерским парламентом", - добавил советник премьера.

До последнего украинца

Западные страны используют Украину с целью ослабить Россию и готовы вести боевые действия до последнего украинца, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении.

"Украина лишь используется [Западом] в геополитических целях, чтобы ослабить РФ в экономическом и международном плане, - сказал глава правительства. - Во имя этих геополитических целей, я опасаюсь, Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата". И решение этой задачи, по его словам, находится уже совсем близко.

Только мобилизация

Потребности ВСУ в живой силе можно покрыть лишь за счет мобилизации, считает начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. "Для понимания - совокупно силы обороны Украины составляют <…> 1 миллион 100 тыс. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не сможет, исключительно мобилизация", - сказал Буданов, видеофрагмент его комментария опубликован в YouTube-канале украинского издания "Левый берег".

По его словам, перед украинским руководством встала новая задача, а именно поиск мотивации для людей записываться в ряды действующей армии. Так, по его мнению, все мотивированные бойцы закончились за первые полгода с начала боевых действий на Украине.

Сотрудники Полтавского областного военкомата в рамках "усиления мобилизации" решили вручать повестки лицам призывного возраста прямо на дому. Об этом в эфире радио "Полтава" рассказал представитель областного военкомата Роман Истомин. Представитель облвоенкомата также сообщил, что военкомы уже начали раздавать повестки в спортивных и тренажерных залах.

Как сообщает украинское издание Klymenko Time, сотрудники военкомата города Днепр проводят очередной рейд по вручению повесток о мобилизации прямо в торговом центре, отлавливая всех посетителей призывного возраста.