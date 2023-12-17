СМИ: в Пакистане зафиксировали сбой в работе соцсетей

По данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, это произошло перед запланированным виртуальным собранием "Движения за справедливость", которое ранее возглавлял бывший премьер-министр исламской республики Имран Хан

ИСЛАМАБАД, 17 декабря. /ТАСС/. Массовый сбой работы социальных сетей зафиксирован на территории Пакистана. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Показатели демонстрируют массовый сбой в работе социальных сетей, включая Х (ранее Twitter - прим. ТАСС), Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС), Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС) и YouTube, по всему Пакистану", - говорится в тексте.

Отмечается, что это произошло перед запланированным виртуальным собранием пакистанского "Движения за справедливость", которое ранее возглавлял бывший премьер-министр исламской республики Имран Хан.