МИД РФ: в Эр-Рияде высоко оценили видение Путина относительно нового мирового порядка

Посол по особым поручениям дипведомства Олег Озеров отметил, что Москва и Эр-Рияд сталкиваются с общими вызовами на региональном и международном уровнях

ДУБАЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Саудовская сторона в ходе визита президента России Владимира Путина в королевство высоко оценила его видение относительно построения нового мирового порядка. Об этом в интервью газете Ash-Sharq al-Awsat заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка и глава экспертной площадки "Хакимовский клуб" Олег Озеров.

Озеров посетил Эр-Рияд во главе делегации, состоящей в том числе из российских дипломатов и экспертов-арабистов, а также членов Хакимовского клуба, названного в честь первого полномочного представителя Советской России в арабских странах Карима Хакимова, который установил личные дружеские отношения с основателем правящей династии Саудовской Аравии королем Абдель Азизом Аль Саудом. Члены делегации провели несколько встреч со своими саудовскими коллегами.

"На политическом уровне мы, к счастью, пришли к [совпадению взглядов] сразу после визита президента Путина в королевство", - сказал Озеров. "В ходе этих дискуссий многие говорили о важности его визита в Саудовскую Аравию в это время, и они высоко оценили видение президента России относительно построения нового мирового порядка, основанного на многополярности, справедливости и учете мнения других, а не на диктате одной стороны в международных делах", - добавил он.

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что Москва и Эр-Рияд сталкиваются с общими вызовами на региональном и международном уровнях. "Мы считаем, что то, что объединяет Россию и Саудовскую Аравию, - это приверженность традиционным ценностям во всем", - продолжил Озеров, добавив, что "точки взаимопонимания и согласия между двумя странами расширяются день ото дня".

6 декабря после визита в Объединенные Арабские Эмираты Путин посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Как указывалось в заявлении по итогам их переговоров, Москва и Эр-Рияд, в частности, договорились о расширении сотрудничества в сфере нефти и газа, в области обороны и безопасности, а также в области мирного использования ядерной энергии.