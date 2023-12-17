В ФРГ заявили, что ведут экономическую войну против себя из-за поддержки санкций против РФ

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт отметила, что " Германия в экономическом плане среди промышленно развитых государств находится сейчас позади"

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Россия не страдает от западных санкций, а Германия, поддерживая их, ведет экономическую войну не против РФ, а против самой себя. Такую точку зрения высказала депутат Бундестага (парламент ФРГ) Сара Вагенкнехт в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы не ведем экономическую войну против России, мы ведем экономическую войну против нас самих. Россия не страдает, российские энергоносители нашли другие пути на мировой рынок", - заявила Вагенкнехт. "Мы же, напротив, спровоцировали рост наших затрат на энергию до небес и тем самым ухудшили жизнь нормальных семей и конкурентоспособность нашей промышленности, - сказала она. - Германия в экономическом плане среди промышленно развитых государств находится сейчас позади".

Депутат также коснулась конфликта на Украине. "США тоже вели противоречащие международному праву войны", - сказала Вагенкнехт. "Поддерживаем ли мы Украину, разрушая себя? Не поддерживаем ли мы тем самым Китай и США?" - задалась вопросом она. "Даже сами украинские генералы говорят, что Украина не может победить в этой войне. Контрнаступление потерпело крах. Нет победы, есть только смерть. Поэтому Запад должен наконец сделать ставку на переговоры, как это давно делают многие страны [глобального] Юга", - считает парламентарий. "Иначе Украина будет еще больше разрушена", - предупредила она.

Отвечая на вопрос, будет ли в этом заключаться внешнеполитический курс ее новой партии, Вагенкнехт сказала: "Партия ведь называется моим именем, чтобы люди знали, к чему мы хотим двигаться". Депутат также не исключила, что во главе новой политической силы будут стоять два сопредседателя, одним из которых станет она сама.

В конце октября Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу, которая будет зарегистрирована в начале следующего года. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также не приветствует экономическую и энергетическую политику нынешних властей Германии. К настоящему моменту политик создала платформу "Союз Сары Вагенкнехт", которая получила статус парламентской группы в Бундестаге.