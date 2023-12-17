Премьер Словакии заявил, что стратегия Запада по ослаблению РФ через Украину не работает

Роберт Фицо отметил, что "за это дань со всеми процентами заплатит Украина"

БРАТИСЛАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Стратегия Запада, направленная на то, чтобы ослабить Россию с помощью Украины, не работает. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Запад до последнего момента не будет допускать, что стратегия ослабления России через Украину не работает, и за это дань со всеми процентами заплатит Украина. Она заплатит десятками тысяч убитых солдат, разрушенной страной и, возможно, лишится части своей суверенной территории", - считает Фицо.

Словацкий премьер проинформировал, что на последнем саммите глав государств и правительств Евросоюза раскритиковал сообщество за отсутствие мирных инициатив по Украине. Он отметил, что лидеры ЕС о мире в этой стране не желают даже слышать. Призывы Фицо к действиям в направлении мирного урегулирования, по его словам, остались без ответа, "ведь западные солдаты там не умирают".